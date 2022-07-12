Вице-мэр Ефимов: объем промышленного производства в Москве вырос почти на 10%

Объем промышленного производства в Москве за первые пять месяцев 2022 года вырос более чем на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Несмотря на внешние условия, столичная промышленность сохраняет положительную динамику: объем производства по итогам января — мая этого года увеличился на 9,3% по сравнению с первыми пятью месяцами предыдущего года», — сообщил вице-мэр.

Ефимов подчеркнул, что значительный вклад в улучшение показателей внесли предприятия обрабатывающих отраслей, нарастившие выпуск продукции на 11,7%.

Общий объем производства в мае вырос на 8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а выпуск продукции обрабатывающих предприятий увеличился на 8,3%, добавил заместитель мэра Москвы.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что существенный рост зафиксирован в наиболее важных для жизнедеятельности отраслях. В частности, объем производства лекарств за первые пять месяцев 2022 года вырос на 18,8%, а выпуск одежды — на 21,7%.

Промышленным предприятиям в Москве сегодня доступны более 20 мер поддержки, в том числе льготные займы, субсидии и специальные статусы, позволяющие экономить на налогах, а также предоставляющие другие преференции.