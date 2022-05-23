Вице-мэр Ефимов: объем производства строительных материалов в Москве вырос на 60%

В первом квартале 2022 года объем выпуска строительных и отделочных материалов в Москве вырос на 59,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие материалы в столице производят 205 компаний, в том числе 29 средних и крупных предприятий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Кроме того, за первые три месяца московские компании поставили заказчикам продукцию на 35,3 миллиарда рублей. Это на 57,1% превышает результаты аналогичного периода 2021 года и на 65% — 2020 года», — добавил вице-мэр.

В столичных компаниях из данной сферы трудятся 17,8 тысячи человек, добавил он.

Стройматериалы от московских предприятий используются при возведении жилья и метро, а также воплощении крупных инфраструктурных проектов.

Стимул к развитию

Объем производства продукции в первом квартале вырос главным образом из-за увеличения объема выпуска конструкций из металла.

В Москве 34 производителя строительных металлических конструкций и изделий. В частности, эти компании изготавливают системы вентиляции для промышленных объектов, арматурные каркасы, металлические двери.

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«За первые три месяца 2022 года они выпустили на 36,1% больше продукции, чем за тот же период 2021 года», — сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Меры поддержки инвесторов, действующие в столице, стимулируют появление новых производственных площадок. Недавно предпринимателям, планирующим строить в Москве производство, дали возможность арендовать землю под новые объекты и реконструировать действующие за символический один рубль в год. Кроме того, предприятиям предоставляют льготные кредиты от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства на инвестпроекты в строительстве объектов нежилого назначения. По распоряжению мэра Сергея Собянина в фонд поступило дополнительно 10 миллиардов рублей на эти цели. Помимо этого, фонд принимает от московского бизнеса заявки на предоставление льготных кредитов на пополнение оборотных средств. На данную меру поддержки тоже направили 10 миллиардов рублей.

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