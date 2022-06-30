Вице-мэр Ефимов: новый закон поможет снизить порог инвестиций для офсетных контрактов до 100 млн рублей

С 1 июля в силу вступит закон, который позволит снизить инвестиции для офсетных контрактов. Теперь он будет не миллиард рублей, а 100 миллионов. Это благоприятно скажется на импортозамещении, отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Офсетные контракты появились в 2016 году в тесной работе правительства Москвы и Минэкономики России. Эти договоры означают, что поставщик направляет товар заказчику, а тот обязан создать или освоить нужное производство на территории региона. Такие контракты могут действовать до 10 лет, при этом товары должны быть российскими.

Раньше инвестиции должны были быть не менее миллиарда рублей. А с 1 июля — 100 миллионов.

«Кроме того, появилась возможность подписывать такие договоры совместно с двумя или более субъектами РФ. В случае межрегионального контракта минимальный объем инвестиций составит 400 миллионов рублей, а для закупок, проводимых в 2022–2023 годах, порог снижен также до 100 миллионов рублей», — пояснил Ефимов. Вице-мэр подчеркнул, что правительство столицы активно работало над разработкой законопроекта.

Изменения в законе позволят создавать предприятие не только в области или крае России, который инициировал офсет. Для этого нужно подписать договор. Закупить товар по такому соглашению смогут не только органы власти, но и любые заказчики, которые приобретают товары по контрактной системе.

Среди важных изменений с 1 июля также отмечают и то, что в рамках одного конкурса заказчики смогут приобретать не только товар, но и услугу. Поставщик сможет обслуживать изделия, которые он продал, весь срок действия договора. Москве это позволит заключать выгодные офсеты в сфере услуг связи или переработки отходов.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский подчеркнул, что Москва стала первым регионом России, который начал заключать офсеты с поставщиками. И сейчас город — лидер в офсетных контрактах.

«С 2017 года столица подписала пять офсетов с общим объемом инвестиций 12,9 миллиарда рублей. Город в свою очередь закупит у производителей продукцию на 72,7 миллиарда рублей. В рамках заключенных контрактов несколько инвесторов уже закончили строительство заводов и начали поставлять для нужд Москвы лекарственные препараты, продукты питания для городских молочных кухонь, медицинские изделия для стомированных больных», — рассказал Овчинский.

Офсетные контракты — мощный стимул для импортозамещения в особенно важных жителям сферах. Кроме того, это залог безопасности: новые предприятия оборудованы суперсовременной техникой. Кроме того, офсетные договоры позволяют создавать рабочие места и снижать расходы на госзакупки.

«В марте этого года мэр Москвы объявил план первоочередных мер, направленных на поддержку бизнеса в условиях санкций. Одна из них предполагает распространение на все сферы городского хозяйства долгосрочных договоров с инвестиционными обязательствами исполнителя: теперь столица будет подписывать офсетные контракты по максимально широкой номенклатуре продукции. Земельные участки под строительство новых производств Москва может предоставить инвесторам по ставке один рубль в год. Снижение минимального порога инвестиций позволит привлечь в импортозамещение не только крупные предприятия, но и средний бизнес», — отметил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.