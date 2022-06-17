Вице-мэр Ефимов: концессионное соглашение Москвы с инвестором получило премию «Росинфра»

Соглашение Москвы с компанией «Гринтех» о строительстве двух экопредприятий получило премию как лучший проект государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ. Награждение состоялось на ПМЭФ, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Концессионный проект Москвы и компании «Гринтех» предполагает строительство в столице двух предприятий по экологичной переработке илового осадка сточных вод. Проект стал победителем престижной премии «Росинфра» в номинации «Лучший проект государственно-частного партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Ефимов отметил, что концессия является одной из самых распространенных форм ГЧП.

«В феврале прошлого года Москва подписала с инвестором такое соглашение о создании в городе двух современных заводов по экологичной переработке илового осадка сточных вод. Сегодня этот проект стал победителем престижной премии в сфере развития инфраструктуры и ГЧП „Росинфра“, что еще раз подтверждает его важность и полезность», — подчеркнул вице-мэр.

Инвестор вложит в проект более 27 миллиардов рублей. С момента ввода в эксплуатацию объекты перейдут в собственность Москвы.

«При этом концессионное соглашение не предполагает затрат из городского бюджета на реализацию проекта», — отметил заместитель мэра Москвы.

Соглашение с «Гринтехом» стало первой концессией Москвы в сфере ЖКХ. Его подписали на 20 лет. Инвестор построит заводы до 2024 года и в последующие 17 лет продолжит их эксплуатацию. Предприятия сейчас проектируют, их построят по мировым экостандартам.

Заводы построят на территории Курьяновских и Люберецких очистных сооружений „Мосводоканала“.

«На предприятиях иловый осадок будет термически обрабатываться — высушиваться. Полученный продукт планируется поставлять цементным заводам для использования в качестве твердого биотоплива. Сегодня сушка — это наиболее эффективный и экологически безопасный способ утилизации илового осадка, который позволяет вместо отходов получать востребованную продукцию», — рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

На двух заводах ежегодно планируется производить до 250 тысяч тонн топлива в виде высушенного осадка.