Вице-мэр Ефимов: инвестиции Китая в экономику Москвы за 5 лет увеличились почти вдвое

Китай за пять лет увеличил инвестиции в экономику Москвы в 1,7 раза. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За пять лет вложения китайского бизнеса выросли в 1,7 раза, за отчетные полгода — с апреля по сентябрь 2021 года — на 3,9%. Растет и товарооборот между Москвой и Китаем: в 2021 году он составил 64,47 миллиарда долларов, что на 33,9% больше, чем годом ранее», — заявил вице-мэр.

Ефимов отметил, что к октябрю 2021 года, согласно данным ЦБ РФ, объем инвестиций из Китая в Москву достиг 912 миллионов долларов, из них 644 миллиона долларов пришлось на участие в капитале столичных предприятий.

Объем экспорта из Москвы в КНР за 2021 год составил 30,37 миллиарда долларов, что на 43,5% больше, чем за 2020 год, и занимает 14,7% от всего столичного экспорта. Импорт вырос до 34 миллиардов долларов, что на 26,4% больше, чем в 2020 году.

Росту инвестиционной активности поспособствовали и меры поддержки, которые предоставляют инвесторам, локализовавшим свое производство в Москве. Продолжение сотрудничества в сфере инвестиций обсуждалось на прошедшей в Москве конференции, в которой приняли участие представители правительства Москвы, Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), Российско-китайской генеральной торговой палаты и торгово-экономического представительства китайской провинции Цзянсу в России и странах СНГ.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что столица обладает большим потенциалом для локализации китайского бизнеса.

«Предприниматели из КНР, пожелавшие локализовать производство в столице, могут сделать это в особой экономической зоне — технополисе „Москва“. В ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны: все ввозимые товары и оборудование освобождаются от уплаты таможенных налогов и сборов», — сообщил Овчинский.

Резиденты ОЭЗ могут обнулить платежи по налогу на имущество и транспортному налогу, а для поддержки бизнеса в условиях санкций введен мораторий на индексацию арендных ставок.

Советник посольства КНР в РФ Юй Хунчи заявил, что Китай и Россия добились новых прорывов в сотрудничестве по совместным проектам, несмотря на все сложности последних лет.

«Уверенно развиваются стратегические крупные проекты в энергетике, ядерной энергии, авиации, космосе, инфраструктуре и других областях. В прошлом году начато строительство четырех блоков АЭС „Тяньвань“ и „Сюйдапу“, ожидается открытие автомобильного моста Хэйхэ — Благовещенск и железнодорожного моста Тунцзян — Нижнеленинское», — рассказал Юй Хунчи.

Китайский дипломат добавил, что Москва добилась значительных результатов в области экономики, торговли, науки и техники, а также культуры и туризма.