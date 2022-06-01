Вице-мэр Ефимов: 78% госзакупок в Москве проводят по типовой документации

Типовая документация используется в Москве при совершении 78% государственных закупок. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Стандартизация позволяет заказчикам сократить время составления технических задач, повышает прозрачность процедур и снижает риски их дальнейшего обжалования.

«Москва с 2015 года занимается стандартизацией закупок — утверждает типовые формы документов по наиболее востребованным предметам закупок и единые требования, понятные для всех участников. Сегодня в столице госзаказчики используют 400 комплектов типовой конкурсной документации», — сообщил Владимир Ефимов.

В схему стандартизации закупок входит утверждение типовых форм документов и единых требований. В результате заказчики получают возможность не тратить свое время, самостоятельно работая над составлением технических заданий, прозрачность процедур закупки повышается, а риски их возможного обжалования снижаются. Кроме того, использование заранее разработанных стандартов позволяет Москве сэкономить при проведении закупок порядка 10% средств бюджета. С начала 2022 года в столице действуют 35 комплектов типовой документации.

«Примерно по 30% приходится на закупки, осуществляемые в области городского хозяйства, сфере имущества и транспорта, 20% — на закупки для общегородских потребностей, 17% — закупки в здравоохранении и около 3% — в области информатизации», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Еще не менее 25 комплектов типовой документации в столице планируется утвердить до конца текущего года. Таким образом объем стандартизированных закупок в городе будет доведен до 80% от общего числа совершаемых в Москве. Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте.