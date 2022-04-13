Нефтетрейдер Vitol Group к концу года планирует отказаться от продажи российской нефти, но это не говорит об однозначном прекращении сотрудничества. Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал «360» о скрытых мотивах такого решения.

Во-первых, Vitol Group не является крупнейшим покупателем российской нефти. Это одна из ведущих компаний, занимающихся трейдингом на нефтяном рынке, но она входит лишь в топ-20 покупателей российской нефти, абсолютные объемы ее закупок относительно невелики, отметил эксперт.

Россия добывает порядка 550 миллионов нефти и газового конденсата. Из этого объема около 45% идет на экспорт, остальное — на нефтеперерабатывающие заводы. Vitol Group закупает не больше пяти миллионов тонн российской нефти. Для сравнения, китайские компании — свыше 50 миллионов тонн, трейдинговые дочерние подразделения крупных нефтяных предприятий — 60-65 миллионов тонн.

Во-вторых, рассказал Александр Фролов, представители Vitol Group заявили, то планируют прекратить торговлю нефтью из России, а не покупку. Однако нефть — это название достаточно большой группы жидких углеводородов, обладающих разными физико-химическими свойствами, содержащих разное количество примесей. Существуют разного рода марки, сорта нефти, они представляют собой смеси сырья из разных месторождений. Например, российский крупнейший экспортный сорт Ural — это смесь нефти, которая добывается на разных месторождениях.

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«Может ли так случиться, что компания Vitol Group не будет продавать российскую нефть, но будет ее покупать, смешивать с нефтью от других производителей, получать подобие неких сортов? Потому что смешение дает фактически разные сорта нефти, отличающиеся от смешиваемых. Не будет ли компания Vitol Group продавать получившуюся смесь? Разумеется, абсолютно не российскую, потому что там не только ведь российская нефть будет, но и нефть месторождений других стран», — предположил эксперт.

Он отметил, что «не продавать» и «не покупать» российскую нефть в таком контексте — совершенно разные вещи.