Виски продали на аукционе за $54 тысячи

Бутылку односолодового старого виски из Шотландии продали на аукционе в Гонконге за 54,3 тысячи долларов. Glen Grant настаивался 72 года.

Аукцион состоялся 29 января. На таком мероприятии впервые представили виски Glen Grant 1948 года от независимой разливочной компании Gordon & MacPhail.

Алкоголь хранится в коллекционном хрустальном графине Dartington Crystal и специальной коробке, выполненной из породы американского черного ореха. Бутылка шла под № 88 из 290 стеклянных графинов компании.

Glen Grant купили за 421,6 тысячи гонконгских долларов (54,3 тысячи американских долларов). Оценочная цена бутылки составляла от 300 до 380 тысяч гонконгских долларов (от 38 до 49 тысяч долларов США).

Коллекционный виски вырос в цене в четыре раза за последние 10 лет. Несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, люди все равно интересуются редкими сортами виски. Об этом рассказал специалист частного британского аукционного дома Bonhams Кристофер Понг.

На аукционе также представили 35-летний виски Hibiki из Японии в керамическом графине Kutani. Напиток продали за 372 тысячи гонконгских долларов (48 тысяч долларов США).

Ранее картину «Портрет молодого человека с медальоном» итальянского художника эпохи Ренессанса Сандро Боттичелли продали на аукционе в Нью-Йорке за 92,2 миллиона долларов.