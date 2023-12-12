Деньги 12 декабря 2023, 07:54 Виски Diageo, Pernod Ricard и Beam Suntory вернули в Россию РБК: поставщики алкоголя возобновили ввоз Johnnie Walker и Jim Beam Freepik

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Механизм параллельного импорта позволил возобновить поставки в Россию некоторых видов алкоголя. В магазины вернулись бренды производителей Diageo, Pernod Ricard и Beam Suntory, сообщил РБК.

Массовые поставки ушедших из России марок наладили в 2023 году. Информация об этом появилась в декларациях, у Росаккредитации и Росстандарта. За год отчитались о ввозе 7,5 миллиона бутылок виски от Diageo, который производит напитки под названиями Johnnie Walker, Smirnoff, Guinness и Baileys, 1,9 миллиона Pernod Ricard — Chivas, Jameson, Ballantine’s, Olmeca, Beefeater и Absolut, 1,3 миллиона Beam Suntory, владельца бренда Jim Beam.

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По подсчетам Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя, объем импортного виски в России вернулся к показателям 2021 года. С января по сентябрь привезли 30,5 миллиона литров — в 2,3 раза больше, чем за 10 месяцев прошлого года.

Включить популярные марки алкоголя в списки разрешенной к параллельному импорту продукции предложили ретейлеры. В сентябре 2022 года Минпромторг подготовил проект постановления.