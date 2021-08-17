Visa выступила против Wildberries из-за комиссий при оплате картой

Международная платежная система Visa инициировала расследование в отношении российского онлайн-ретейлера Wildberries, который начал указывать размер комиссии при оплате покупок через зарубежные платежные системы. При этом если покупатель проводит платеж через отечественные системы, то комиссию с него не берут. Об этом сообщила газета «Ведомости».

В пресс-службе Visa пояснили, что в данный момент инициировали расследование поведения Wildberries. Там пояснили, что выступают против подобной практики, так как это негативно сказывается на потребителях и бизнесе.

Какие ответные меры намерены принять в компании Visa, не уточнили.

Накануне Wildberries сообщил, что снижает цены на товары, которые оплачиваются картой «Мир», при помощи системы быстрых платежей или SberPay. В компании пояснили, что разница в стоимости достигается за счет более низких комиссий у российских платежных систем.

При оформлении заказа через иностранные платежные системы компания сообщает покупателю о дополнительной наценке в 2%. При этом тут же появляется сообщение о том, что комиссия обнулится, если выбрать для расчета отечественную платежную систему.

В компании подчеркнули, что просто выделили комиссию иностранных систем, которую раньше включали в общий счет.

«Размеры платежных комиссий у систем разные, и несправедливо, что покупатели не могли раньше сэкономить, просто выбрав другую платежную систему», — пояснил представитель онлайн-ретейлера.

По подсчетам Wildberries, новое правило поможет всем российским покупателям сэкономить до 40 миллионов рублей в день.