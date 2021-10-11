Visa сняла претензии к Wildberries по комиссиям при оплате товаров

Платежная система Visa перестала фиксировать нарушение своих правил со стороны ретейлера Wildberries. Представители Visa разослали сообщения об этом в банки, о чем написал РБК.

Нарушением, по словам Visa, были повышенные комиссии для международных платежных систем. Visa отметила, что для ее платежной системы комиссия выше, чем для российской. Но Wilberries уверял, что все дело лишь в скидке при оплате картами «Мир», SberPay и через систему быстрых платежей.

«Мы не фиксируем больше нарушений правил платежной системы Visa со стороны компании Wildberries. Наша позиция заключается в том, что практика дополнительных комиссий при выборе электронных платежных инструментов препятствует распространению безналичных расчетов и нарушает интересы держателей карт Visa», — сообщил РБК собеседник от Visa.

Сейчас популярный маркетплейс доволен решением зарубежной платежной компании. Представитель ретейлера ответил РБК, что не сомневается в законности всех скидок и условий на платформе, даже если они отличаются для разных платежных систем.

В банках этот спор комментировать не захотели — есть мнение, что Wildberries может быть выгоден такой конфликт для получения еще более низких комиссий у Visa и MasterCard.