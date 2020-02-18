Visa разрешит россиянам снимать наличные на заправках и в аптеках
«В настоящее время мы работаем над расширением категорий торгово-сервисных предприятий для внедрения сервиса снятия наличных и, помимо продуктовой розницы, рассматриваем аптеки и АЗС», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе международной платежной системы.
Visa в апреле 2019 года запустила тест новой услуги: снятие с карточки наличных на кассе в магазине. К проекту сразу подключилось несколько российских банков. Со временем их стало больше — опция оказалась популярной. Для того, чтобы сейчас снять деньги в магазине, нужно сначала что-то купить и рассчитаться картой или смартфоном. Операцию можно подтвердить отпечатком пальца или ПИН-кодом.
Кассир суммирует покупки и наличные, которые нужны человеку, и проводит единую операцию. Крупные суммы в магазине пока снимать нельзя.