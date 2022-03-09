Visa продлила срок работы с российскими картами на один день

Расплатиться с помощью платежной системы Visa можно будет до 11 марта. Срок работы с российскими картами продлили на один день, сообщили на сайте системы.

Прекращение работы затронет платежи за рубежом. Внутри России карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работу до истечения срока их действия.

«Прием запросов авторизации российских участников в рамках платежной системы Visa будет прекращен с 00:01 по московскому времени 10 марта 2022 года, как и сообщалось ранее», — добавили в компании.

Россияне за рубежом больше не могут снимать наличные с банковских карт Visa и Mastercard, так как платежные системы объявили о прекращении работы с РФ из-за украинской ситуации. Денежные средства клиентов на банковских картах, привязанных к международным системам Mastercard и Visa, полностью сохранены и доступны.

Россияне могут оформить карту национальной платежной системы «Мир» и китайской UnionPay, которой можно оплачивать покупки за границей и в зарубежных онлайн-магазинах, сообщил RT.

ВТБ с 9 марта предлагает клиентам новый вклад в юанях с максимальной ставкой 8% годовых. Он станет максимально выгодной альтернативой депозитам в других иностранных валютах.