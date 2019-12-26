Visa и MasterCard и «Мир» подогревают спрос на подарки

Согласно экспертам, в январе достигает своего пика сфера отдыха и досуга, а в последние годы не только банки, но и платежные системы активно участвуют в развитии программ лояльности растущего конкурента — системы «Мир», которая занимает уже около 18% рынка.

Россияне стали больше дарить подарки-развлечения (путешествия, концерты и так далее), из-за чего МаstеrСаrd был предусмотрен кешбэк на покупки за рубежом. К программе подключились уже 11 стран, в числе которых Франция, Великобритания, Италия, США, Таиланд и ОАЭ.

«Мир», в свою очередь, будет давать скидку в 20% на покупку билета на «Главный каток страны» на ВДНХ, а также на павильоны и музеи на территории парка. Также скидка от «Мира» будет на покупки в детских магазинах и бронирование отелей в некоторых курортах страны.

Visa предоставит льготный поход в «Цирк Чудес» и танцующие фонтаны «Аквамарин» (до 30%). Акция будет действовать на билеты в детский центр «Мастерславль», на выставку «Робостанция» на ВДНХ и в аквапарк «Ривьера».

В новогодние праздники, когда подарки уже вручены, люди готовы больше тратить на развлечения, а платежные системы и их партнеры делают все для того, чтобы население охотнее расставалось с деньгами.