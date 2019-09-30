Винодел рассказал о стоимости вин после повышения акцизов

Путин подписал закон о новой системе винных акцизов Подробнее

Председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев объяснил, что производители, которые используют выращенный в России собственный виноград, позже смогут снизить цену после ее скачка.

«Но этот механизм до конца не отработан, и надо понимать, что у нас меньше 30% — где-то 27-28% всего вина производится из собственного винограда. Это вино тоже вначале подорожает, но потом оно должно стабилизироваться. То есть, стратегически подорожает 70% вина — сейчас все, потому что возврат будет после того, как заплачены акцизы. Поэтому винолюбители сейчас, грубо говоря, будут поддерживать наш бюджет. А кто не сможет, на пиво и водку перейдут», — сказала специалист.

По его словам, рост цен будет небольшим, и меньше затронет вина, которые не требуют больших финансов на транспортировку.

«Но подорожание произойдет не на такую уж большую сумму. Вино от производителя до полки дорожает от 2,5 до 3,5 раз, а импортное до четырех. А теперь эту сумму можно умножить на 2,5-3 раза. В принципе, вино, которое ближе потребителю, должно подорожать меньше, потому что ниже транспортные расходы, нет пошлины», — заключил винодел Виталий Меркушев.