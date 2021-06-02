Виды Хабаровска останутся на пятитысячной купюре

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заверил, что до 2035 года на пятитысячной купюре останется Хабаровск. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам Дегтярева, глава Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала ему, что до 2030–2035 года на банкноте номиналом пять тысяч рублей останется изображение Хабаровска.

«Они будут выпускаться наравне с новыми купюрами в 5000 рублей, на которых появятся изображения Екатеринбурга и Уральского федерального округа», — добавил руководитель региона.