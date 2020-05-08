Ветераны-россияне Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья получат выплаты к 9 мая

Владимир Путин подписал указ о выплате ветеранам-гражданам России, проживающим в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Речь идет о единовременных выплатах, в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщается на сайте пресс-службы Кремля, их размер составит от 50 тысяч до 75 тысяч рублей.

В документе отмечается, что максимальную сумму получат инвалиды войны, некоторые категории ветеранов, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных нацистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Иные категории ветеранов, а также бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто получат по 50 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что подмосковные ветераны получат единовременную выплату в честь годовщины победы. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны дополнительно будет выплачено по 10 тысяч рублей.