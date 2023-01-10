Деньги 10 января 2023, 01:03 Ветеранам ВОВ предложили выплачивать по 75 тысяч рублей ко Дню Победы ЛДПР предложила установить выплату в 75 тысяч рублей для ветеранов ВОВ РИА «Новости»

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ЛДПР подготовила законопроект, предусматривающий ежегодную выплату в размере 75 тысяч рублей ко Дню Победы для участников Великой Отечественной войны, копию документа разместил в своем Telegram-канале замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Речь идет о внесении поправок в статьи 14, 15, 17, 18 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».

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«75 000 рублей для ветеранов ВОВ к 9 Мая — ежегодно. Сегодня вносим законопроект в Госдуму. Надеемся на поддержку коллег», — написал депутат.

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К 75-летию Победы в 2021 году по указу президента России Владимира Путина ветераны получили по 50 тысяч рублей и по 75 тысяч рублей. Деньги перечислили не только тем, кто проживает как в России, так и в Латвии, Литве и Эстонии. В прошлом году участники ВОВ получили по 10 тысяч рублей.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в конституции республики официально закреплен подвиг советского народа в годы войны.