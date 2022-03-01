Вероятность дефолта в России назвали крайне низкой

Вероятность дефолта по госдолгу в России является крайне низкой, так как страна располагает большим объемом резервов. Таким мнением поделился первый вице-президент Центра стратегических разработок Глеб Покатович.

«Совокупный объем российского госдолга на начало текущего года составил чуть выше 21 триллиона рублей (15,8% ВВП). Правительство Российской Федерации располагает значительным объемом резервов, даже несмотря на частичную их блокировку со стороны западных стран», — сказал эксперт РИА «Новости».

Он уточнил, что 48,6% золотовалютных резервов находятся во Франции, Японии, Великобритании, США, Германии, Австрии и Канаде. Но цифра, вероятно, может оказаться меньше в связи с поступательной политикой Центробанка по снижению доли инвестиций в госдолг США.

Как отметил Покатович, на казначейских счетах есть значительные ресурсы в виде свободных остатков. Также не стоит забывать про резервный фонд правительства и те меры, которые принимают в стране для сохранения устойчивости российского финансового рынка. По словам эксперта, все эти моменты делают вероятность дефолта по госдолгу крайне низкой.