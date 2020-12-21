Вероятность банковского кризиса в 2021 году оценили низко

На основании трех индикаторов приближения кризиса эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предсказали банковский системный кризис до конца ноября 2021 года.

В отчете, с которым ознакомилась газета «Известия» сказано, что аналитики отметили нарастание дисбаланса между расходами заемщиков на обслуживание долга и величиной их доходов. Помимо этого, безработица выросла до уровня 8-9-летней давности, также снизилась доля абсолютно ликвидных рублевых активов в совокупных активах банков.

Опрошенные изданием специалисты согласны с углублением проблем сектора в последние месяцы. Но, по их мнению, до коллапса еще далеко.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер оценил вероятность наступления банковского кризиса как достаточно низкую. Но признал, что пик просрочки можно ожидать в первом полугодии 2021 года. По его мнению, при пролонгации ограничительных мер до конца 2021 года можно будет ожидать ухудшения качества банковских активов.

В Центробанке отказались комментировать сторонние исследования. Однако ранее первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в интервью «Интерфаксу» был более оптимистичен в отношении устойчивости сектора. Он отметил способность банковской системы абсорбировать убытки без нарушения нормативов на сумму более пяти триллионов рублей.

На днях банк России сохранил ставку 4,25%. Годовая инфляция в России на 14 декабря составила 4,7%.