Вернулись в нулевые. Аналитик рассказал, что происходит с инфляцией в России

Минэкономразвития РФ спрогнозировало инфляцию к концу года на уровне ниже 14%. Это оптимистичней майского прогноза, но все равно много и сравнимо с показателями нулевых, объяснил «360» директор аналитического департамента компании «Альпари», независимый аналитик Александр Разуваев.

Сезонная дефляция

Цены по-прежнему продолжат расти. Сейчас это не так заметно благодаря сезонным продуктам. Александр Разуваев привел в качестве примера овощи — летом происходит традиционная дефляция, так как созревает новый урожай, снижаются цены.

На ситуацию этого года также повлияло недавнее укрепление рубля. Однако в целом из-за нового прогноза рассчитывать на экономию не стоит.

Инфляция 14% — достаточно высокий показатель, учитывая, что таргетирование инфляции Центробанка составляет 4%. Это результат, во-первых, девальвации, которая произошла сразу после начала специальной военной операции. Курс, в принципе, вернулся, рубль даже стал крепче, но далеко не все пересмотрели цены. Во-вторых, санкций аналитик.

Черная полоса

Аналогичный уровень показала экономика США и еврозоны. Мир попал в полосу достаточно высокой инфляции, такова реальность, отметил он. Причем для россиян это не в новинку.

«Примерно с такой же инфляцией мы жили все нулевые годы, просто тогда очень быстро росли доходы, поэтому мало кто обращал на это внимание. Это та реальность, в которой живет мир», — заметил Александр Разуваев.

Снижение инфляции

В 2023 году ситуация изменится в лучшую сторону. Аналитик предупредил, что состояние экономики зависит от политики, но если не произойдет ничего сверх необычного, то уровень инфляции сначала приблизится к 8–10%, а затем к 4%.

Рост цен замедлится по сравнению с текущим годом. Цены будут расти, при капитализме это естественно. Конечно, 4% в год это очень комфортно, но не всегда так получается на фоне нашей политики аналитик.

Специалисты Минэкономразвития РФ подготовили новый прогноз социально-экономического развития, сообщили «Известия». Они пришли к выводу, что инфляция по итогам года составит 14%, хотя в майском прогнозе шла речь о 17,5%. Это соответствует подсчетам Центробанка, который предупредил об инфляции в диапазоне 12–15%.