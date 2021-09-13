Верховный суд обязал банки юридически отвечать за незаконно списанные долги

Банки обязаны компенсировать человеку ущерб, если по исполнительному листу списали деньги, которые запрещено списывать: алименты или социальные пособия. С таким разъяснением выступил Верховный суд России.

Практика списания банками с карт клиентов алиментов или социальных пособий должна была уйти в прошлое еще в 2020 году, когда вступил в силу закон, обязывающий банки специально маркировать средства, на которые распространяется исполнительный иммунитет. Об этом сообщила «Российская газета».

В расчетных банковских документах должен указываться соответствующий код вида дохода. По нему судебные приставы должны понимать, что это деньги нельзя списывать. Однако на практике люди продолжают терять деньги, на которые наложено вето.

Теперь банкиры должны внимательнее следить за этой ситуацией, иначе придется выплачивать клиентам компенсации. Верховный суд России пояснил, что именно банкиры в ответе за ошибки, а не приставы.

«В качестве оснований для возмещения убытков в соответствии со ст. 393 ГК РФ должник или взыскатель должны предоставить доказательства наличия убытков, их размера и обосновать причинно-следственную связь между убытками и виновными (неправомерными) действиями банка», — рассказал изданию первый заместитель заведующего бюро адвокатов «Де-юре» Валентина Петрова.

Помимо взыскания с банка убытков, клиент может подать в суд и на моральный ущерб.