Деньги 22 февраля 2023, 05:04 Верхний порог микрозаймов для бизнеса предложили поднять до 10 млн рублей Минфин попросили увеличить верхний порог микрозаймов для бизнеса до 10 млн рублей РИА «Новости»

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Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил Минфину поднять верхний порог возможного объема микрокредитов для малых и средних предпринимателей с пяти до 10 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС.

Развитию бизнеса в России мешает высокая стоимость кредитных ресурсов. Небольшим компаниям сложно пополнять оборотные средства и планировать инвестиционную деятельность из-за высокой процентной ставки по кредитам в банках. Альтернативой могли бы стать микрозаймы.

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Но текущие ограничения в размере микрозайма до пяти миллионов рублей не удовлетворяют запросы бизнеса. Предложение поднять порог микрокредитов сенаторы получили от представителей делового сообщества из Еврейской автономной и Ростовской областей. В Хабаровском крае также считают эту тему своевременной и эффективной.

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Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что экономика страны выстояла благодаря работе правительства, Центробанка и бизнеса. В некоторых отраслях удалось добиться значительных результатов.