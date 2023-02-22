22 февраля 2023, 05:04
Верхний порог микрозаймов для бизнеса предложили поднять до 10 млн рублей
Минфин попросили увеличить верхний порог микрозаймов для бизнеса до 10 млн рублей
Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил Минфину поднять верхний порог возможного объема микрокредитов для малых и средних предпринимателей с пяти до 10 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС.
Развитию бизнеса в России мешает высокая стоимость кредитных ресурсов. Небольшим компаниям сложно пополнять оборотные средства и планировать инвестиционную деятельность из-за высокой процентной ставки по кредитам в банках. Альтернативой могли бы стать микрозаймы.
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Но текущие ограничения в размере микрозайма до пяти миллионов рублей не удовлетворяют запросы бизнеса. Предложение поднять порог микрокредитов сенаторы получили от представителей делового сообщества из Еврейской автономной и Ростовской областей. В Хабаровском крае также считают эту тему своевременной и эффективной.
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Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что экономика страны выстояла благодаря работе правительства, Центробанка и бизнеса. В некоторых отраслях удалось добиться значительных результатов.
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