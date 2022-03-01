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    01 марта 2022, 11:34

    Великобритания ввела санкции против Сбербанка

    Наза Салех Захи

    Соединенное Королевство ввело санкции против Сбербанка. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Великобритания ввела санкции против Сбербанка

    Теперь российский банк не имеет права проводить клиринговые операции в фунтах, запрещены корреспондентские счета. В Сбербанке сказали, что ограничения не должны повлиять на российских клиентов.

    «Сбербанк будет изучать принятые со стороны Великобритании ограничения по мере обнародования документов. На российских клиентов из розничного и корпоративного сегментов эти меры не окажут существенного влияния», — сказали в банке.

    Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила о заморозке активов российских банков «Открытие», Совкомбанк, ВЭБ.

    «Поскольку более 50% российской торговли зависит от доллара или фунтов стерлингов, наши скоординированные с США действия нанесут ущерб способности России торговать с миром», — сказала она.

    Запад стал вводить антироссийские санкции после того, как Россия объявила о специальной военной операции в Донбассе, президент РФ Владимир Путин назвал ее целью денацификацию Украины.

    Больше всего ограничительные меры затрагивают экономическую сферу. В частности, некоторые российские банки отключат от системы SWIFT. Кроме того, Mastercard заблокировала доступ к платежной сети ряду финансовых институтов России.