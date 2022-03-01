Великобритания ввела санкции против Сбербанка

Соединенное Королевство ввело санкции против Сбербанка. Об этом сообщило РИА «Новости».

Теперь российский банк не имеет права проводить клиринговые операции в фунтах, запрещены корреспондентские счета. В Сбербанке сказали, что ограничения не должны повлиять на российских клиентов.

«Сбербанк будет изучать принятые со стороны Великобритании ограничения по мере обнародования документов. На российских клиентов из розничного и корпоративного сегментов эти меры не окажут существенного влияния», — сказали в банке.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила о заморозке активов российских банков «Открытие», Совкомбанк, ВЭБ.

«Поскольку более 50% российской торговли зависит от доллара или фунтов стерлингов, наши скоординированные с США действия нанесут ущерб способности России торговать с миром», — сказала она.

Запад стал вводить антироссийские санкции после того, как Россия объявила о специальной военной операции в Донбассе, президент РФ Владимир Путин назвал ее целью денацификацию Украины.

Больше всего ограничительные меры затрагивают экономическую сферу. В частности, некоторые российские банки отключат от системы SWIFT. Кроме того, Mastercard заблокировала доступ к платежной сети ряду финансовых институтов России.