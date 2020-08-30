Правительство Великобритании готовит масштабный проект по повышению налогов. Он связан с кризисом бюджета, который наступил после пандемии.

Это будет крупнейшее повышение налогов в стране за последние десять лет, передает The Sunday Telegraph. Ежегодно в бюджет планируют привлекать до 33 миллиардов долларов. Повысить собираются: размер базисной налоговой ставки на продажу активов (с 10% до 20%), налог на продажу второй квартиры или дома (с 18% до 20%) для обычных граждан и для состоятельных (с 20% до 40%). Кроме того, могут уменьшить объемы пенсионных послаблений, ввести налоги на электронные продажи, повысить топливные и другие сборы.

Другое британское издание — The Sunday Times — сообщает и о возможном повышении налога на прибыль компаний. Сейчас он составляет 19%. А в ближайшее время может стать 24%. Это поможет принести в бюжет государства более 16 миллиардов долларов в следующем году. Правда, бизнесу такие меры не понравятся: компании и так понесли большие потери во время пандемии, а такое повышение налогов приведет к закрытию еще большего числа предприятий.