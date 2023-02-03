Деньги 03 февраля 2023, 10:36 Вейпы запретят продавать на Wildberries Wildberries сообщил о вводе запрета на продажу вейпов с 7 февраля РИА «Новости»

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Онлайн-магазин Wildberries введет с 7 февраля запрет на продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ретейлера.

«Полностью ограничиваем продажу вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей, даже безникотиновых. Новость об изменениях выпустили для продавцов в договоре-оферте 31 января, 7 февраля они вступят в силу», — заявил представитель маркетплейса.

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Он отметил, что раньше недобросовестные предприниматели использовали продажу безникотиновой продукции в качестве лазейки для реализации никотиновых изделий. Однако это запрещено правилами онлайн-магазина.

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Таким образом, под запретом с 7 февраля окажутся вейпы, безникотиновые курительные приборы, безникотиновые смеси, а также жидкости и различные аппараты для курения. Кальяны запретили продавать на Wildberries в 2022 году. Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать новую схему для обмана продавцов этого маркетплейса.