Ведущий аналитик оценил новость о росте цен на нефть

По словам эксперта, в настоящее время наблюдается «определенный отскок».

«Вчера было очень сильное падение, мы видели, что в моменте нефть марки Brent падала до $31 за баррель, в то время как до объявления о срыве соглашения ОПЕК+ она снижалась, конечно, где-то до $45, но в основном была около $47—48 за баррель. Это считалось низкой ценой. Сейчас она корректируется, трейдеры начали скупать фьючерсы, но опять же в прежний коридор мы, наверное, не войдем. На уровне около $50, наверное, нефть уже не будет торговаться», — заметил Юшков.

Аналитик подчеркнул, что цены снова упадут, если ОПЕК+ не придут к соглашению.

«Потому что сейчас еще действуют квоты по добыче для ОПЕК+, а с 1 апреля никаких ограничений, по крайней мере на сегодняшний день, нет. Вот до начала апреля будем колебаться, трейдеры будут ловить новости: есть встреча ОПЕК+ или нет, кто-то готовится повышать добычу, а кто-то не готовится, будет подписано новое соглашение или не будет. На этих новостях цены будут скакать», — резюмировал Юшков.

Ранее цена нефти марки Brent поднялась на 7,22%. Стоимость барреля нефти составила 35,85 доллара. В свою очередь, марка WTI подорожала на 4,02%. Цена за баррель достигла 32,38 доллара.