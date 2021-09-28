«Ведомости» узнали о планах Минфина уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Специалисты Минфина России предложили уравнять ставки подоходного налога для россиян и иностранцев. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики до 2024 года.

Подлинность документа изданию подтвердил федеральный чиновник. В нем говорится, что Минфин предложил установить размер НДФЛ для нерезидентов на одинаковом с налоговыми резидентами России уровне. Пассивные доходы от ценных бумаг или недвижимости в ведомстве решили пока не трогать.

Впервые с этой идеей Минфин выступил в 2019 году. В прошлом году в министерстве разработали соответствующий законопроект, но документ не продвинулся дальше общественного обсуждения. Отказываться от этого предложения специалисты не собираются.

Эксперты, которых опросили «Ведомости», отметили, что снижение ставки подоходного налога для нерезидентов положительно скажется на деловом климате России. Собеседники выразили уверенность в том, что это решение особенно придется в пору для работников, которые регулярно ездят за границу, а также для их работодателей.

Сейчас в России ставка НДФЛ составляет 13% для соотечественников и 30% для иностранцев вне зависимости от вида и источника дохода.