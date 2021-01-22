«Ведомости»: авиакомпании попросили у правительства еще 50 миллиардов субсидий из-за COVID-19

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство России выделить авиакомпаниям еще 53 миллиарда рублей. Ранее на их поддержку было выделено 23 миллиарда рублей.

Деньги в качестве субсидий на компенсацию расходов перелетов авиакомпании попросили за период с декабря 2020 года по июнь 2021. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на текст письма в адрес руководителя департамента гражданской авиации Минтранса Светланы Петровой.

«В первом полугодии 2021 года экономическое положение перевозчиков продолжит ухудшаться из-за снижения потребительского спроса, низкой платежеспособности населения, ограничений на международное сообщение и волатильности рубля», — говорится в письме.

Кроме текущих налогов перевозчики в этом году должны будут заплатить налоги и арендную плату за предыдущие периоды, по которым предоставлялась отсрочка. Руководители авиакомпаний опасаются, что это может привести к их банкротству. Деньги, как отмечается в письме, в первую очередь направят на зарплаты авиационному персоналу, лизинг и оплату стоянки простаивающих судов.

Это вторая попытка Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта получить дополнительные субсидии. В октябре 2020 года росссийские авиакомпании уже обращались в Минтранс с просьбой выплатить им дополнительные 50 миллиардов рублей.