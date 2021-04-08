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    08 апреля 2021, 17:49

    ВЭБ.РФ построит круглогодичный горный курорт в Сочи

    Редакция сайта 360°

    ВЭБ.РФ заключила договор с компаниями «Интеррос» и «Васта Дискавери» о строительстве нового круглогодичного горного курорта в Сочи. Это не первый проект, который компания делает в Краснодарском крае. К Олимпийским играм 2014 года «Интеррос» Владимира Потанина уже построил курорт «Роза Хутор». Он стал популярным местом для активного отдыха туристов со всей России.

    ВЭБ.РФ построит круглогодичный горный курорт в Сочи

    «Роза Хутор» уже обрела своих поклонников. Они выступают за дальнейшее строительство курортов в Сочи.

    «Отличная инфраструктура, хорошие склоны, можно чуть выехать за трассу — в общем, все отлично. Еще трасс, еще подъемников, строить дальше!» — рассказал гость «Розы Хутор» Андрей.

    С ним согласна и другая гостья курорта — Марина. По ее словам, там очень хорошие трассы.

    «И для новичков, и для тех, кому уже неинтересно кататься по детским склонам. Подготовлены хорошо. Но здесь не нужно останавливаться, конечно, нужно развивать, продолжать», — отметила она.

    Инвестиции в туристическую инфраструктуру — перспективный драйвер развития экономики. Тем не менее инвесторов, которые готовы вкладываться в такие масштабные проекты, до сих пор немного. В ВЭБ.РФ надеются, что соглашение с «Интерросом» станет удачным примером и для других компаний.

    Новый курорт будет называться «Долина Васта». Он находится в окружении Сочинского национального парка. Это место в дальнейшем может стать крупнейшим центром природного туризма в стране.

    Внутренний туризм — отрасль, которая может внести заметный вклад в постпандемическое восстановление экономики

    Александр Тарабринруководитель блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами , член правления ВЭБ.РФ

    «Проекты в этой сфере способствуют качественной трансформации городской среды, создают стимулы для развития малого и среднего предпринимательства. Поэтому для ВЭБ.РФ туризм и индустрия гостеприимства — одно из актуальных направлений для инвестирования», — подчеркнул Тарабрин.

    Проект планируют реализовать к 2025 году. Для гостей построят новую горнолыжную базу и Центр бальнеологии и курортологии. Сумма инвестиций, по предварительным подсчетам, составит 80 миллиардов рублей.

    «Как инвестор проекта компания „Интеррос“ намерена применить свой опыт, накопленный при создании курорта „Роза Хутор“, и будет следить за тем, чтобы строительство „Долины Васта“ велось по самым высоким технологическим и экологическим стандартам», — отметил генеральный директор Сергей Батехин.

    Новый санаторно-курортный комплекс в Сочи даст 2500 рабочих мест. Если учесть развитие других сопутствующих сервисов, то до 5000.

    Работа курорта в дальнейшем принесет миллиардные налоговые отчисления в бюджеты разных уровней. Ожидается, что ежегодно «Долину Васта» будут посещать полтора миллиона гостей.

    «Хотелось бы подчеркнуть, что возведение нового курорта будет проходить на основе корпоративного „Зеленого кода“, разработанного в соответствии с российскими и международными стандартами. Бережное отношение к уникальной природе региона было и остается нашим приоритетом», — отметил Сергей Бачин, генеральный директор «Васта Дискавери».