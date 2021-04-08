ВЭБ.РФ построит круглогодичный горный курорт в Сочи

ВЭБ.РФ заключила договор с компаниями «Интеррос» и «Васта Дискавери» о строительстве нового круглогодичного горного курорта в Сочи. Это не первый проект, который компания делает в Краснодарском крае. К Олимпийским играм 2014 года «Интеррос» Владимира Потанина уже построил курорт «Роза Хутор». Он стал популярным местом для активного отдыха туристов со всей России.

«Роза Хутор» уже обрела своих поклонников. Они выступают за дальнейшее строительство курортов в Сочи.

«Отличная инфраструктура, хорошие склоны, можно чуть выехать за трассу — в общем, все отлично. Еще трасс, еще подъемников, строить дальше!» — рассказал гость «Розы Хутор» Андрей.

С ним согласна и другая гостья курорта — Марина. По ее словам, там очень хорошие трассы.

«И для новичков, и для тех, кому уже неинтересно кататься по детским склонам. Подготовлены хорошо. Но здесь не нужно останавливаться, конечно, нужно развивать, продолжать», — отметила она.

Инвестиции в туристическую инфраструктуру — перспективный драйвер развития экономики. Тем не менее инвесторов, которые готовы вкладываться в такие масштабные проекты, до сих пор немного. В ВЭБ.РФ надеются, что соглашение с «Интерросом» станет удачным примером и для других компаний.

Новый курорт будет называться «Долина Васта». Он находится в окружении Сочинского национального парка. Это место в дальнейшем может стать крупнейшим центром природного туризма в стране.

Внутренний туризм — отрасль, которая может внести заметный вклад в постпандемическое восстановление экономики Александр Тарабрин руководитель блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами , член правления ВЭБ.РФ

«Проекты в этой сфере способствуют качественной трансформации городской среды, создают стимулы для развития малого и среднего предпринимательства. Поэтому для ВЭБ.РФ туризм и индустрия гостеприимства — одно из актуальных направлений для инвестирования», — подчеркнул Тарабрин.

Проект планируют реализовать к 2025 году. Для гостей построят новую горнолыжную базу и Центр бальнеологии и курортологии. Сумма инвестиций, по предварительным подсчетам, составит 80 миллиардов рублей.

«Как инвестор проекта компания „Интеррос“ намерена применить свой опыт, накопленный при создании курорта „Роза Хутор“, и будет следить за тем, чтобы строительство „Долины Васта“ велось по самым высоким технологическим и экологическим стандартам», — отметил генеральный директор Сергей Батехин.

Новый санаторно-курортный комплекс в Сочи даст 2500 рабочих мест. Если учесть развитие других сопутствующих сервисов, то до 5000.

Работа курорта в дальнейшем принесет миллиардные налоговые отчисления в бюджеты разных уровней. Ожидается, что ежегодно «Долину Васта» будут посещать полтора миллиона гостей.

«Хотелось бы подчеркнуть, что возведение нового курорта будет проходить на основе корпоративного „Зеленого кода“, разработанного в соответствии с российскими и международными стандартами. Бережное отношение к уникальной природе региона было и остается нашим приоритетом», — отметил Сергей Бачин, генеральный директор «Васта Дискавери».