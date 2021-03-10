Вдова ученого потеряла миллионы, пытаясь заработать

Вдова российского физика и математика Витольда Згаевского потеряла крупную сумму денег в попытке заработать. Она вложила в инвестиции почти два миллиона, а когда поняла, что ее обманули, обратилась к юристам. Женщина заплатила им 650 тысяч за помощь, но денег так и не получила.

Светлана Згаевская пришла в юридическую контору «Правовое решение» и потребовала вернуть ей деньги за услуги, от которых не было никакой пользы. Вдова ученого обратилась в эту компанию с просьбой помочь ей возвратить почти два миллиона рублей — эти деньги она она вложила в инвестиции. Букмекеры выудили из пенсионерки всю наличность, а потом просто пропали.

Однако в результате женщина дважды наступила на одни и те же грабли: адвокаты составили договор на 650 тысяч за девять заявлений. Форма каждого из них есть в интернете в свободном доступе. Специалисты обещали пенсионерке помощь с возвращением миллионов, однако ничего не сделали.

Ни телевидение, ни общественный деятель, которые вызвался помочь супруге легендарного профессора, не возымели успеха.