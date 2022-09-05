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ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян по вопросам благотворительности

ВЦИОМ: 52% отпрошенных россиян помогали незнакомым людям деньгами или одеждой

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Фонд "Обнаженные сердца" и ВЦИОМ провели исследование общественного мнения по теме благотворительности. Важнейшим фактором опроса стал уровень доверия россиян благотворительным фондам и организациям, об этом написала "Российская газета".

Согласно опросу, 52% респондентов за последние полтора года оказывали безвозмездную помощь незнакомым людям — передавали вещи, товары или деньги. В 66% случаев получателями денег были дети.

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Чаще всего это были единоразовые пожертвования. Примерно половина благотворителей переводила деньги онлайн, в среднем размер суммы составил 853 рубля. Около трети респондентов жертвовали деньги при помощи СМС-сообщений, в среднем по 285 рублей. Крупные суммы денег чаще всего передавались наличными.

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Социологи выяснили, что только треть опрошенных россиян доверяет благотворительным фондам. Чаще всего это молодые люди 18-34 лет и граждане с хорошим материальным положением. Четверть респондентов выразили недоверие фондам и организациям за непрозрачность, бесконтрольность и воровство.

Благотворительность

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