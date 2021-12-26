Вассерман заявил, что единый зарплатный тариф для учителей обидит всех

Зарплаты учителей нельзя уравнивать по всей стране из-за разного уровня жизни в регионах. Если сетка платежей будет одной, в итоге будут обижены все, заявил депутат Госдумы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман.

Политик отметил, что не считает предложение о единой зарплате для учителей плохой идеей, но, по его мнению, она неактуальна, написал «Подъем».

Вассерман подчеркнул, что образование является общефедеральным делом и его нельзя отдавать на усмотрение региональным властям. С этой стороны напрашивается вывод, что зарплаты должны быть одинаковые. Но с другой стороны, нельзя забывать о том, что в разных регионах разный уровень доходов и жизни.

«Соответственно, сумма, в одном регионе представляющаяся совершенно нищенской, для другого региона будет непомерно высока. И это приведет к тому, что обижены будут все», — пояснил он.

По словам депутата, введение единого тарифа по всей стране может быть возможно и полезно, когда будет сокращено межрегиональное неравенство. Но до этого еще далеко, заметил Вассерман.

С предложением финансировать зарплаты учителей из федерального бюджета по одному тарифу ранее выступил депутат от Омской области Андрей Алехин. По его мнению, так можно снизить отток педагогов из маленьких городов.