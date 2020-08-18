Вассерман прокомментировал продажу золота из резервов России
Публицист Анатолий Вассерман выразил мнение о продаже золота из резервов России с учетом его рекордной стоимости. Об этом сообщил портал «Экономика сегодня».
По его словам, у страны достаточно этого металла, чтобы часть продать. Сейчас цена высока, но через какое-то время она снизится.
«Поэтому имеет смысл воспользоваться этой конъюнктурой в надежде на то, что в момент отката мы восполним распроданную часть запасов», — заключил Вассерман.