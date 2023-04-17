Деньги 17 апреля 2023, 16:07 Вассерман предложил обязать россиян отчитываться о хранении наличных больше чем на миллион рублей Депутат Вассерман предложил ограничить россиянам сумму хранения наличных РИА «Новости»

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Депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия — За правду» Анатолий Вассерман подготовил законопроект, обязывающий россиян отчитываться перед налоговиками о хранении наличных в рублях и валюте на сумму, превышающую миллион рублей. Предполагается, что за скрытое хранение средств могут грозить конфискация и штраф в двукратном размере хранимой суммы. Об этом написал «Интерфакс».

Вассерман предложил внести в УК статью 187.1 «Неправомерный оборот денежных средств». В пояснительной записке указано, что большие суммы наличных на хранении, как правило, свидетельствуют о «деятельности в теневом или даже „черном“ секторе экономики», поэтому «требуют особого внимания и контроля», но пока в этой сфере регулирования нет. Депутат уверен, что появление законопроекта станет важным шагом в борьбе с коррупцией и финансированием экстремистской деятельности.

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Подразумевается, что россияне должны сообщать о появлении крупных денежных сумм в налоговый орган по месту жительства в течение максимум недели. Уведомление можно подать как лично, так и по почте или онлайн в личном кабинете.