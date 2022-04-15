Орешкин назвал причины введения ограничений на продажу валюты в России

Введенные Центробанком ограничения на сделки с наличной валютой защищают российские компании и банки от будущих санкций. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» в интервью телеведущей Наиле Аскер-Заде заявил помощник президента России Максим Орешкин.

Он подчеркнул, что открытая против нашей страны экономическая война в ближайшее время не прекратится и ожидаются новые раунды санкций.

«Банки и компании могут попасть под ограничения. Если у них будут доллары, евро, иены или фунты — они могут быть в любой момент заморожены. Очень важно понимать, что в текущей ситуации накопления валют недружественных стран ведет к очень серьезным рискам для держателей. Поэтому здесь ограничениями защищают от этих рисков», — заявил Орешкин.

Помощник президента России отметил, что сейчас на российском рынке наблюдается ситуация с избыточным предложением валюты. Он пояснил, что сейчас правительство отказывается от действия бюджетного правила. Оно действовало на сверхдоходы от выручки от продажи нефти и газа. То есть все, что компании получали выше установленной цены отправлялось на валютный рынок.

«Сейчас от этой политики приняли решение отказаться. Экспорт большой, предложение валюты очень большое. При этом импорт <…> значительно сократился на десятки процентов по итогам марта. Создался очень серьезный дисбаланс: большое предложение валюты и маленький спрос», — заявил Орешкин. Он добавил, что такая ситуация сохранится в течении всего года.

Центробанк ввел запрет на продажу наличной валюты с 9 марта. Регулятор пояснил, что ограничение продлится до 9 сентября, но россияне смогут менять имеющуюся на руках валюту на рубли без ограничений. Ограничения также коснулись валютных счетов банковских вкладчиков. После регулятор объявил, что с 18 апреля россияне снова могут покупать наличную валюту в банках, которая поступила в кассы не раньше 9 апреля.