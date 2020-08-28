Российские банки набрали валютных кредитов

На фоне опасений из-за новых санкций США российские компании и финансовые организации в июле получили валютных кредитов на 3,4 миллиарда долларов. Лидерами роста стали Сбербанк и ВТБ, так как предприятия предпочли занять валюту дома, где она дешевле.

По данным газеты «Коммерсант», в июле прирост объемов валютных кредитов составил 7,4% без учета переоценки. Крупнейшими кредиторами стали Сбербанк, ВТБ, немного отстали ФК «Открытие», Росбанк, Альфабанк и РСХБ. Директор дирекции корпоративного бизнеса Росбанка Алексей Иевлев сообщил изданию, что новые ссуды пойдут в основном на финансирование оборотного капитала первоклассных заемщиков. При этом объем рублевого портфеля банков снизился. Общий корпоративный кредитный портфель в июле вырос на 1,6%, на 684 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 августа запас валютной ликвидности российских банков достиг отрицательного показателя в 0,2–0,3 миллиарда долларов.