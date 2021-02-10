ЦБ объяснил правила льготного периода для валютных ипотечников

Банки не могут отказывать в предоставлении льготного периода клиентам с валютной ипотекой при условии, если сумма заема не превышает 15 миллионов рублей. Об этом говорится в официальном письме регулятора.

В ведомстве рассказали, что в последнее время поступило много жалоб от клиентов финансовых организаций, которым отказали в предоставлении льготного периода для оплаты валютной ипотеки.

В своем ответе Центробанк отметил, то перерыв в погашении кредита для клиента возможен при условии, если взятая сумма не превышает установленный правительством максимум, который составляет 15 миллионов рублей.

Данная норма распространяется на всех заемщиков вне зависимости от того, в какой валюте кредит они получили.

Центробанк порекомендовал кредитным организациям для расчета валютного заема ориентироваться на курс, который был в день выдачи ипотечного кредита.

Общая задолженность россиян по валютной ипотеке по данным на 1 января 2021 года составляет 16,1 миллиардов рублей, из которых сумма просроченных выплат составляет 6,4 миллиарда рублей или 40%.

В 2020 году с 3 апреля по 30 сентября в России действовали «кредитные каникулы». Банки предоставляли клиентам отсрочки по платежам при условии, если доход заемщика снизился на 30% за один месяц. Максимальный срок отсрочки по выплатам составлял до шести месяцев.

После завершения программы Центробанк призвал кредитные организации использовать собственные программы льготного периода для помощи заемщикам.