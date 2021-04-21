Валютные операции ограничат в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал бумагу, которая позволит Нацбанку ограничить валютные операции сроком на год. Об этом сообщила НСН со ссылкой на сайт лидера государства.

Национальный банк сможет изымать валюту у юридических лиц и менять на белорусские рубли по собственному курсу. Под запрет также могут попасть операции по обмену валюты, а также наличие счета в зарубежном банке. Для проведения сделок такого уровня потребуется особое разрешение. Однако даже получив его, нужно будет сообщить о сроках совершения операции, а также назвать предельную сумму перевода.

Считается, что такие меры должны создать безопасную экономическую ситуацию внутри государства. Золотовалютный резерв страны на данный момент составляет 6,9 миллиарда долларов, что уже ниже минимальной нормы Международного валютного фонда. До конца года этот запас может сократиться еще больше.