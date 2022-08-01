Центробанк продлил валютные ограничения до 9 марта 2023 года

Из-за санкций Центробанк продлил действие ограничений на снятие иностранной валюты и ее продажу до 9 марта 2023 года, сообщил RT.

Сохранится действующий лимит в 10 тысяч долларов и евро при снятии с валютного счета или вклада. При этом доступны только деньги, поступившие до 9 марта 2022 года. Также останутся в силе ограничения на покупку иностранной валюты: банки смогут продавать только евро и доллары, поступившие в кассы после 9 апреля 2022 года.

Кроме того, юрлица, будучи резидентами в России, не смогут выдавать на командировочные расходы больше пяти тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро, фунтах стерлингов и японских иенах.

«Банк России вынужден сохранять указанные и другие ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — объяснили в Центробанке.