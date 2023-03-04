Деньги 04 марта 2023, 12:21 Валютные депозиты россиян обновили минимум с 2008 года Объем валютных депозитов россиян в январе достиг минимума с 2008 года РИА «Новости»

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Общий объем валютных депозиторов жителей России в январе уменьшился до 53,7 миллиарда долларов, обновив минимум с конца 2008 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на базу данных Банка России.

В январе 2023 года валютные вклады россиян показали снижение восьмой месяц подряд, на 452,3 миллиона долларов, или 0,8%, до 53,7 миллиарда долларов.

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Это значение стало минимальным с декабря 2008 года, когда россияне внесли на депозит 52,7 миллиарда долларов.

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В январе 2022 года объем вкладов граждан в зарубежной валюте уменьшился на 2,14 миллиарда долларов — на 2,4%. За весь год валютные депозиты сократились на 36,3 миллиарда долларов — на 40,1%.

Валютные вклады от компаний в январе выросли на 1,4 миллиарда долларов, или 1,2%, до 117,96 миллиарда долларов. Этот минимальный показатель с октября 2020 года.

Ранее глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что России потребуются значительные ресурсы для перестройки экономики.