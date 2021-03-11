СМИ: «Мир» изменит правила конвертации валют с 28 апреля

Конвертация валют в платежной системе «Мир» с 28 апреля будет происходить по новым правилам. Для пересчета используют курс на дату проведения платежа, а не расчета между банками.

Кредитные организации получили информацию по изменениям в технологическом бюллетене, сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ. Нововведение необходимо, чтобы повысить прозрачность и удобство операций с валютами.

Оператор карт «Мир», Национальная система платежных карт, уточнил, что напрямую процесс коснется расчетов с банками-участниками из-за рубежа. Аналогичный принцип конвертации, когда курс учитывается на момент платежа, не нов и уже применяется с рядом партнеров при межсистемном взаимодействии.

В Банке России положительно отозвались об инициативе платежной системы, поприветствовав направленное на защиту интересов потребителей решение.

«Проведение конвертации на момент покупки, а не позднее, когда осуществляется клиринг, делает процесс конвертации более понятным гражданам», — заметили в регуляторе.

С августа 2020 года по такому же принципу стала работать MasterCard, а с 1 апреля новые требования вступят в сил для карт Visa.