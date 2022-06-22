Центробанк назвал официальный курс валют на 23 июня

Центробанк России назвал официальные курсы иностранных валют на четверг, 23 июня. Об этом сообщил РБК со ссылкой на официальный сайт банка.

Курс доллара упал на 1,43 рубля в сравнении с предыдущими показателями. Он составил 53,28 рубля. Евро же уменьшился на 1,63 рубля до отметки в 55,83 рубля.

В 16:15 по московскому времени на Мосбирже стоимость доллара составила 53,21 рубля, что ниже предыдущих значений 1,03%. Евро же лишился 0,39% и составил 56,04 рубля, передало РИА ФАН.