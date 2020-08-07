В ЦБ раскрыли, когда экономика России преодолела дно

Российская экономика достигла дна в прошедшем мае. После этого она начала восстанавливаться. Такое мнение высказал директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

«Экономика достигла дна где-то, наверное, в мае. Уже с июня мы видим процесс восстановления экономики», — заявил он в интервью РБК.

По его словам, экономика восстанавливается неоднородно. В первую очередь происходит рост потребительского спроса. Это объясняется несколькими факторами: отложенным спросом (накопился во время самоизоляции), мерами господдержки и сохранением ограничений по международному туризму.

Так, в прошлом году только в третьем квартале жители России потратили на зарубежные поездки около 800 миллиардов рублей. Сейчас эти деньги находятся внутри страны. Однако названные факторы носят временный характер. Они перестанут действовать в течение следующих месяцев, подчеркнул Тремасов.

Экономика России столкнулась с трудностями на фоне эпидемии коронавируса. С конца марта в большинстве регионов России начал действовать режим самоизоляции. Тяжелее всего было компаниям, связанным со сферой услуг, красоты, спорта, развлечений. Правительство РФ поддержало отрасли, пострадавшие от пандемии.

В конце августа стало известно, что россияне стали тратить столько же, сколько и до эпидемии.