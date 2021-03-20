В ЦБ оценили последствия возможных санкций США на госдолг России

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ оценила последствия возможных санкций США на госдолг России.

Если Соединенные Штат введут соответствующие санкции, отметила Набиуллина, то возможны краткосрочные колебания ликвидности. Однако председатель Банка России добавила, что в целом уровень российского госдолга один из самых низких, «очень небольшой по международным меркам».

«То, что проводится соответствующая бюджетная политика и госдолг находится в контролируемой зоне, это не создает системных рисков для финансовой стабильности. В любом случае у нас есть все инструменты, чтобы с волатильностью на финансовом рынке справляться», — сказала она. Ее слова привел ТАСС.

Экономисты обсудили решение Центробанка повысить ключевую ставку до 4,5% годовых. По предположениям экспертов, это не защитит людей от роста цен. При этом есть специалисты, которые считают, что повышение ключевой ставки для среднего класса, скорее, позитивно, хотя для большей части россиян — негативно.