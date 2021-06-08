В Совфеде назвали условие для индексации пенсий работающим россиянам

Вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров можно будет решить при одном условии: как только в бюджете появятся дополнительные средства. Об этом заявил сенатор Валерий Рязанский.

По словам политика, индексация будет проведена, но на нее нужны деньги, сообщило РИА «Новости».

По данным сенатора, в России более девяти миллионов работающих пенсионеров. На увеличение пенсий, по его подсчетам, потребуется около девяти миллиардов рублей ежемесячно.

Сегодня председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков обратился к президенту России с просьбой разобраться с этим вопросом. В организации заявили, что власти не одобрили ни один из предложенных законопроектов, но при этом не внесли своих вариантов по вопросу индексации пенсий.

«Затянувшаяся пауза сдерживает решение вопроса по изменению материального положения многих тысяч пенсионеров», — заявили в ФНПР.

Индексация пенсий работающим пенсионерам перестала проводиться в 2016 году. Причиной стала экономия бюджета Пенсионного фонда. В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что индексацию можно будет вернуть, когда на это будут деньги. Он подчеркнул, что правительство работает над решением этого вопроса.

В начале апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решения об индексации пенсий этой категории пенсионеров пока не принимались, но предложения об этом уже сформулированы.