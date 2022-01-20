Российскому рынку криптовалют предсказали переход в серую зону

Предложение Центрального банка ввести запрет на оборот криптовалют в России приведет к росту серого рынка обмена и продажи виртуальных денег. При этом заинтересованные в покупке криптовалют воспользуются оставленной возможностью действовать через иностранные компании, что приведет к оттоку капитала. Об этом заявил «360» аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков.

Он подчеркнул, что согласен с мнением Центробанка, что криптовалюта несет определенные риски для инвестиций, а значит, и для всей финансовой системы государства. Но лучше было ввести правила регулирования, как это сделали Эстония и Швейцария, а не полностью запрещать оборот виртуальных денег.

«В результате мы можем получить увеличение незаконных операций. Потому что даже в случае запрета криптовалют будут те, кто предложит обменять или продавать виртуальные деньги», — пояснил он.

Першиков отметил, что Центробанк уже объявил, что не станет запрещать россиянам вкладывать средства в криптовалюту через иностранные компании. По его словам, речь идет о зарубежных инвестиционных фондах. Но это приведет к оттоку денег из России в иностранные юрисдикции.

По словам эксперта, в случае полного ограничения оборота криптовалют риски появились и у простых россиян. Банки начнут внимательно следить за транзакциями. Если, к примеру, человек переведет деньги или заплатит по карте за услугу компании, которая имеет отношение к криптовалюте, то его счет заблокируют до окончательного разбирательства банком.

Виктор Першиков отметил, что Центробанк пока выпустил только рекомендации. Сами законопроекты пока еще не разработаны. Но предложенные регулятором правила в итоговых документах обязательно учтут, как и общественное обсуждение.

Центральный банк России сегодня выпустил доклад, в котором указал на опасность использования криптовалют для инвесторов, а также банков, которые теряют свою капитализацию, так как вкладчики переводят деньги со счетов в виртуальные монеты.

В этой связи Центробанк предложил запретить выпуск, обращение и обмен криптовалюты на всех российских платформах, блокировать операции при покупке виртуальных монет за реальные деньги и ввести ответственность для нарушителей этих норм.

При этом в ведомстве отметили, что те, кто уже владеет виртуальными деньгами, могут их сохранить, но потратить их в России они не смогут.