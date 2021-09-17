В ЦБ спрогнозировали годовую инфляцию в сентябре в районе 7%

Инфляция в годовом выражении может достичь пиковых значений в России в сентябре, рассказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

По данным главы Банка России, инфляция ускоряется с осени 2020 года. Именно тогда она превысила таргет ЦБ в 4%.

В июне рост цен поднялся на 0,5% до 6,5%, к августу — еще на 0,2% и приблизился к максимумам пятилетней давности. В течение текущего года ставка была повышена с 4,25 до 6,75%. При этом, как указали в Центробанке, цикл ужесточения денежно-кредитной политики не закончен.

По оценке специалистов Банка, сейчас пиковые значения годовой инфляции, отметила Набиуллина. По ее словам, в четвертом квартале ожидается снижение инфляции. В сентябре же возможно дальнейшее повышение годовых показателей.

«Но прежде всего это связано с эффектом базы, потому что в сентябре прошлого года у нас было пусть небольшое, но снижение цен на 0,1%», — добавила глава Банка России.

В сентябре, как уточнила Набиуллина, «инфляция будет где-то в районе 7%».

Россия приблизилась к пределу роста ипотечного кредитования. Об этом свидетельствует в том числе количество семей со средними доходами, которые уже взяли кредиты на жилье, сообщила накануне глава Центробанка. По ее словам, рост ипотечного кредитования должен быть соразмерен уровню доходов россиян. В этом году, по прогнозу главы ЦБ, темпы роста ипотеки превысят 20%.