Россия подготовит способ оплаты госдолга в рублях к июню

Россия перейдет на оплату в рублях погашения госдолга по иностранным займам, где такую возможность прописали заранее. Для более ранних соглашений без пункта о возможной смены валюты подготовят специальный механизм, который позволит это сделать. Работу над ним завершат в июне, когда придет время очередной выплаты. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что по всем иностранным займам, выданным в последнее время возможность перевода погашения кредита на рубли прописывали. Но в более ранних кредитных соглашениях этой нормы не было.

«Мы будем дополнять эти условия возможностью оплаты в рублях с последующей конвертацией в иностранную валюту. Такие предложения мы сейчас готовим в правительстве. Думаю, что до следующей выплаты, а она произойдет в конце июня текущего года, такой механизм подготовим», — заявил Силуанов.

Проблемы с обслуживанием госдолга у России возникли после отказа американских властей продлить срок действия лицензии, по которой владельцы российских евробондов могли получить проценты или полные выплаты в валюте. При попытке расчета через банки транзакцию заморозят или не проведут вообще.

В случае отказа от обслуживания госдолга кредиторы объявят технический дефолт России. Антон Силуанов уже подчеркнул, что на экономике страны или россиянах этот статус никак не отразится. Министр подчеркнул, что способ для погашения обязательств обязательно найдут.