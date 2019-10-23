В росте доходов россиян усомнились

Росстат подготовил отчет, по которому доходы россиян в третьем квартале 2019 года резко выросли. Экономисты подвергли сомнению методику подсчета организации.

Росстат связал рост доходов россиян с «серыми» зарплатами Подробнее

Первая нестыковка указывает на то, что статистика Росстата не сходится с другими макроэкономическими показателями, пишет РБК со ссылкой на директора Института стратегического анализа ФБК («Финансовые и бухгалтерские консультанты») Игоря Николаева. К примеру, средний чек россиян снизился, а кредитов у них стало больше.

Рост реальных доходов в Росстате объяснили тем, что выросли трудовые доходы, которые занимают 77% от всех остальных. Речь идет о зарплатах, официальных и серых, а также о доходах предпринимателей. То, что зарплаты повысились, подтверждает рост поступлений с подоходного налога, заявил Владимир Сальников из РАН.

«Возможно, Росстат ранее занижал оценку реальных располагаемых доходов», — сказал он и добавил, что реальных доходов бизнесменов никто не знает, при этом у Росстата это приличный компонент статистики.

Бывший глава организации Алексанр Суринов также подверг сомнению отчет. Он раскритиковал методику подсчета.

Реальные доходы россиян выросли на 3% — Росстат Подробнее

«В ее основе баланс денежных доходов и расходов. Эта система хорошо работала в СССР, но теперь в рыночной открытой экономике деньги часто живут своей жизнью», — сказал он.

По его мнению, более точно узнать о доходах позволил бы доступ к первичным данным налоговой, декларациям. Он также считает, что судить о росте по одному кварталу неправильно, нужно смотреть как минимум два.

Ранее Росстат заявил о скачке в 3% доходов россиян. Он стал самым сильным с 2014 года. Там объяснили тенденцию тем, что выросла доля «серых» зарплат.